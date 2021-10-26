На абхазские карты АПРА стало возможным переводить деньги с карты МИР

СУХУМ, 26 октября. /ТАСС/. Национальный банк Абхазии реализовал сервис по переводам с российских банковских карт на карты абхазской платежной системы АПРА "World". Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Национальная платежная система "АПРА" совместно с АО "НСПК" (оператор платежной системы "Мир") успешно провели тестирование сервиса, позволяющего осуществлять трансграничные переводы (P2P) с карт "Мир" на карты АПРА "World". Услуга позволит выполнять переводы на карту любого банка - участника платежной системы "АПРА", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время завершается процесс внедрения данного сервиса и проводится работа по расширению перечня российских банков, оказывающих данную услугу.

11 июля 2018 года между национальными платежными системами Абхазии и России был подписан договор о взаимодействии платежных систем с целью организации взаимного обслуживания банковских карт. Впервые национальная платежная система Абхазии "АПРА" в рамках взаимодействия с российской платежной системой "Мир" заработала в Российской Федерации в октябре 2019 года. Что касается карты "Мир", то ее принимают все банки, банкоматы и торговые точки в Абхазии. На сегодняшний день карты Апра World принимаются на территории Российской Федерации, Белоруссии, Республики Узбекистан, Республики Армения и Турецкой Республики.