Омбудсмен считает, что запрет на ночную работу грозит переходом части бизнеса в "подполье"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Введение полного запрета на ночную работу для общепита и развлекательных площадок несет риск перехода части бизнеса в "подполье". Такое мнение высказала во вторник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил руководителям регионов "во взаимодействии с Роспотребнадзором обеспечить усиление контроля за соблюдением всех ограничительных мероприятий, включая <…> введение запрета на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00". Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"При полном запрете ночной работы есть риск перехода части индустрии в "подполье". Пострадает, прежде всего, сектор развлекательных мероприятий, поскольку концерты, вечеринки, свадьбы часто идут допоздна. Меньше всего убытков ожидается в секторе деловой событийной индустрии, так как все мероприятия там дневные", - сказала Минеева.

Решение вопроса, по мнению бизнес-сообщества, - проведение всех мероприятий в формате COVID-free, отметила столичный бизнес-омбудсмен. "И здесь в первую очередь необходимо четкое взаимодействие с Роспотребнадзором", - заключила она.