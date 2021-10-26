Цукерберг заявил о скоординированных попытках оклеветать Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Руководство американской компании Facebook считает, что предпринимаются скоординированные попытки оклеветать ее. Об этом говорится в заявлении главы компании Марка Цукерберга, опубликованном в понедельник на его странице в одноименной социальной сети.

По словам Цукерберга, "большие организации должны подвергаться проверкам". "Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании", - отметил он.

Компании не должны самостоятельно принимать все решения о своей медийной политике, в некоторых вопросах необходимо применять государственное регулирование, заявил Цукерберг.

"Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости, как то свобода слова и снижение вредоносного контента или между внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка <...>. Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно", - написал он.

Ранее в понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении The Facebook Papers ("Досье "Фейсбука") приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

Борьба с вредоносным контентом

Цукерберг считает, что разработанные в компании инструменты борьбы с вредоносным контентом являются лучшими в индустрии.

По его словам, руководство Facebook в 2021 году инвестировало более $5 млрд в обеспечение безопасности пользователей соцсети. Он отметил, что в Facebook придерживаются принципов прозрачности, публикуя квартальные отчеты об усилиях по борьбе с нарушителями правил соцсети, а созданный в 2020 году надзорный совет стал для компании "образцом самоконтроля". "В результате я уверен, что наши системы борьбы с вредоносным контентом занимают лидирующие позиции в индустрии", - указал Цукерберг.