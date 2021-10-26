СМИ: Доминикана усилила охрану границы с Гаити для предотвращения вывоза бензина

ГАВАНА, 26 октября. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики направили в понедельник дополнительный воинский контингент на границу с Гаити для предотвращения незаконного вывоза бензина в соседнюю страну, которая испытывает серьезную нехватку топлива. Об этом сообщило агентство EFE.

Оно отмечает, что некоторые автозаправочные станции ограничивают розничную продажу бензина, который гаитяне впоследствии продают в несколько раз дороже на черном рынке на родине. На прошлой неделе острая нехватка топлива в Гаити спровоцировала закрытие АЗС и массовые беспорядки в столице страны Порт-о-Пренсе. Кризис начался во многом из-за борьбы вооруженных банд в районах путей транспортировки бензина. На обеспечение топливом также серьезно повлияла общенациональная забастовка, к которой присоединились водители бензовозов.

Агентства ООН сообщают об ухудшении ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента Жовенеля Моиза. Землетрясение, произошедшее в этой стране в августе, привело к гибели более 2,2 тыс. человек.