Система выявления драк и ДТП по видеокамерам может появиться в России в 2022 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Система, распознающая драки, ДТП и факт курения с помощью видеокамер и способная оповещать экстренные службы, может появиться в ряде городов РФ до конца следующего года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании - разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков. Сейчас система уже проходит тестирование, уточнил он.

Под зорким взглядом: что умеют и чему могут научиться камеры на дорогах

"Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов - человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы", - сказал он. Теленков уточнил, что разработки компании определяют, когда человек начинает бежать, курить, ехать на велосипеде, стоять, пить, говорить по телефону или драться с точностью от 80% до 95%.

"Рассчитываем, что в крупных городах в России и в мире, где покрытие видеокамерами достаточное, такие системы появятся до конца следующего года. В этом году мы некоторым нашим заказчикам даем их на тестирование", - добавил он.

По словам собеседника агентства, технологией заинтересовался ряд регионов и промышленных предприятий. "Я могу в целом сказать, что заинтересованы крупные заказчики практически во всех отраслях: от городской безопасности до тех, кто занимается "умными городами", а также банки, магазины, промышленные предприятия, торговые центры", - сказал он. Нынешней точности системы достаточно для оповещения экстренных служб, если человеку стало плохо на улице или его сбила машина, отметил Теленков. "Система понимает, что человек сел в машину или вышел из нее, или машины столкнулись", - добавил он.

Теленков также сообщил, что компания разработала технологию, позволяющую системе распознавать автомобили спецслужб, в том числе скорой помощи, и пропускать их во дворы, оборудованные шлагбаумами.

Ntechlab - российская стартап-компания, специализирующаяся на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания "РТ - Развитие бизнеса" Ростеха является акционером Ntechlab. В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали свыше 1 млрд рублей в Ntechlab.