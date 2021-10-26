"Ведомости": "Автоваз" предпишет дилерам продавать Lada с дополнительным оборудованием

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. "Автоваз" с 15 ноября будет самостоятельно регламентировать установку дополнительного оборудования на автомобилях Lada. Цена транспортного средства для покупателя вырастет на 8 - 30 тыс. рублей, пишет во вторник газета " Ведомости " со ссылкой на источники в крупных федеральных дилерах марки.

"Автомобили будут продаваться с аксессуарами, которые предписывает устанавливать завод, их дилер также обязан закупить у завода. Увеличение цены машины для клиента составит от 8 000 до 30 000 руб. Дилер заработает от 2 500 до 7 000 руб. от этой суммы", - сказал газете один из продавцов "Автоваза".

Источник из другого дилерского холдинга сообщил изданию, что новая политика концерна в части дополнительного оборудования затронет все модели Lada, а набор аксессуаров будет варьироваться в зависимости от комплектации и включать в себя опцию защиты двигателей, коврики в салон и багажник, дефлекторы дверей, амортизаторы капота и декоративные молдинги для кузова.

До этого "Автоваз" наряду с другими автоконцернами не включал дополнительные аксессуары в минимальные комплектации. Но с 18 октября компания начала комплектовать Lada обязательным дорожным набором за 2400 руб., в который входит аптечка, знак аварийной остановки, буксировочный трос и огнетушитель, напоминает газета.

Представитель "Автоваза" отказался от комментариев изданию.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva.