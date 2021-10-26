Южная Корея и Филиппины подписали соглашение о свободной торговле

СЕУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Республика Корея (РК) заключила соглашение о свободной торговле с Филиппинами с целью активизировать двусторонние связи. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики.

Представители двух государств на торговых переговорах Ё Хан Гу и Рамон Лопес подписали документ во вторник в ходе виртуальной церемонии. Филиппины отменят тарифы на 96,5%, а Южная Корея - на 94,8% ввозимых товаров. Манила в том числе согласилась снять таможенные барьеры для южнокорейских автомобилей и автозапчастей.

Стороны начали работу над соглашением о свободной торговле в июне 2019 года и с тех пор провели пять раундов переговоров. Это пятая двусторонняя торговая сделка Южной Кореи с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Сингапура, Вьетнама, Малайзии и Камбоджи.