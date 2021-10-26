В России десятки школ начали тестирование систем распознавания лиц

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Несколько десятков школ России, в том числе на Дальнем Востоке, начали тестирование систем распознавания лиц по биометрическим данным. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании - разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

"Мы работаем с несколькими десятками школ, в том числе на Дальнем Востоке. В школах применяются так называемые черные списки, чтобы люди, которые находятся в розыске, потенциально опасные, ни в коем случае в школу не попали", - сказал он.

"Там в целом речь идет о видеонаблюдении с различными опциями - такими, как контроль входа по лицевой биометрии, распознавание силуэтов", - пояснил Теленков. По его словам, интерес к этой технологии есть, несмотря на то, что некоторые родители выступают против их применения."Мы знаем случаи, когда некоторые родители были против данной технологии, но в случае с распознаванием силуэтов и действий сбор информации происходит обезличенный", - сказал он.

Ранее Теленков сообщал ТАСС, что в следующем году может начаться использование технологии автоматического выявления оружия с видеокамер и оповещения спецслужб. По его словам, такие системы тестируются, и большой интерес к ним проявляют школы и вузы, однако для того, чтобы система подала сигнал об оружии, его должно быть видно на видео.

Ntechlab - российская стартап-компания, специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания "РТ-Развитие бизнеса" Ростеха является акционером Ntechlab.

В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали в Ntechlab свыше 1 млрд рублей.