Системы распознавания лиц и силуэтов могут появиться в российских поликлиниках и вузах

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Системы распознавания лиц и силуэтов с видеокамер могут появиться в российских поликлиниках и вузах. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании - разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков.

По его словам, сейчас система распознавания лиц внедрена или внедряется в 20 регионах России, многие из них также рассматривают технологии распознавания силуэтов, предполагающие обезличенный сбор информации о перемещениях по городу.

"Я знаю, что ряд регионов планирует ее использовать в поликлиниках для подсчета посетителей и детекции очередей. Проблемы очередей стоят остро, но объективной статистики нет. Сейчас мы с несколькими регионами говорим об этом. Я надеюсь, что в следующем году можно будет говорить о конкретных проектах", - сказал Теленков.

В пандемию вузы заинтересовались использованием системы распознавания лиц для верификации личности студента на онлайн-экзаменах. "Есть несколько таких запросов", - отметил гендиректор компании.

По оценкам NtechLab, в России сейчас более 10 млн видеокамер. "Это меньше, чем в США и Китае, и меньше, чем в Германии, Японии и Великобритании, если брать количество камер, например на 100 человек", - сообщил он.

При этом Теленков подчеркнул, что при распознавании лиц существует режим работы, когда все лица скрыты, кроме тех людей, которые находятся в определенных списках. "Наши заказчики - это крупные компании, различные госорганы в России и за рубежом, они защищают свои данные. За последнее время была кратно усилена безопасность данных", - добавил он. "Нельзя загрузить всю базу жителей мегаполиса и распознавать каждого. Есть определенное количество лиц, и технология находит их точечно из загруженной заказчиком галереи. При этом вся городская инфраструктура очень хорошо защищена", - сказал Теленков.

"Видим большой интерес к технологиям распознавания по всему миру. В мире больше миллиарда камер. Большая часть из этого миллиарда камер не выполняет задачу упреждения, только последующего реагирования", - отметил он. По его прогнозу, в будущем системы видеоаналитики будут появляться на все большем количестве камер. NtechLab работает в 23 странах в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ, Африке, у компании есть небольшие проекты в Европе и США.

О компании

Ntechlab - российская стартап-компания, специализируется на передовых методах в области самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания "РТ-Развитие бизнеса" Ростеха является акционером Ntechlab.

В сентябре 2020 года Российский фонд прямых инвестиций и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока сообщили, что инвестировали в Ntechlab свыше 1 млрд рублей.