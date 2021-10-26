Власти Крыма заявили, что ажиотажного спроса на отдых в нерабочие дни нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Крыма не зафиксировали ажиотажный спрос на отдых в регионе в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, при этом загрузка отелей и санаториев остается от 62% до 80%, сообщил во вторник журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По анализу бронирования можно отметить, что ажиотажного спроса на размещение нет, но есть стабильный интерес. Так на время с 30 октября по 7 ноября он остается на уровне октября. Средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, в отелях пяти звезд - 80%, в отелях четырех звезд - 62-68,3%. На таком же уровне загрузка на ноябрьские каникулы", - сказал Волченко.

Он отметил, что "бронирование ноября осуществлялось намного заранее, в частности по третьему этапу стимулирования внутренних поездок по России". "В дни вынужденных каникул нашей главной задачей остается сбить пик эпидситуации, позаботиться о своем здоровье, сделать прививку или ревакцинироваться. <…> Крым открыт для туристов, которые позаботились о своем безопасном пребывании здесь. Дополнительные ограничительные меры, которые ввели на полуострове, только подтверждают намерения властей сделать на данном этапе отдых более безопасным и спокойным", - добавил Волченко.

Крым бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период в 2018 году, когда регион посетили 6,8 млн человек, и в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году регион к началу октября принял более 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.

С 25 октября до особого распоряжения в Крыму запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, ввели обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.