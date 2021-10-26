Товарооборот между Москвой и американскими компаниями вырос почти на 50% с начала года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Товарооборот между Москвой и компаниями США с начала 2021 года составил $12,2 млрд, что больше на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва сегодня - одна из крупнейших городских экономик мира. Одним из крупных инвесторов российской столицы на ряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией являются США: накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны по данным Центробанка на 1 апреля этого года составили $3,3 млрд.

"Растет и товарооборот между субъектами: в январе-августе 2021 года он составил $12,2 млрд, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе объем экспорта увеличился на 68% и составил $5,3 млрд. Импорт из Москвы в США за восемь месяцев этого года достиг $6,9 млрд, превысив на 34% аналогичный показатель за тот же период 2020 года", - сказал Ефимов.

В пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений уточнили, что в Москве множество примеров локализации американских предприятий и офисов. Так, в столице работают заводы производителей безалкогольных напитков Coca-Cola и PepsiCo. Свои представительства в городе имеют фармацевтические компании Abbot Laboratories, Johnson & Johnson, Lilly Pharma, Pfizer, работают такие IT-гиганты, как Apple, Google, Intel, Microsoft.

Московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства, например, заключают контракты жизненного цикла (КЖЦ).

"Один из ведущих американских производителей медицинского оборудования GE Healthcare стал победителем конкурсов на заключение с Москвой КЖЦ. В их рамках город закупит, в частности, современные компьютерные томографы, аппараты ультразвуковой диагностики и маммографические системы на сумму свыше 15 млрд рублей. Условия подписанных КЖЦ предусматривают и сервис, то есть производитель будет не только поставлять технику, но и осуществлять ее обслуживание и ремонт в течение 7-10 лет", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Помощь инвесторам

Для поддержки промышленных предприятий и новых инвестиционных проектов правительство Москвы предоставляет инвесторам льготы по налогу на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки. Это обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки до 25%. Реализовать свои инвестпроекты иностранный бизнес может в том числе на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва". Ее резиденты могут получить льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имуществу и землю.

Производители, активно инвестирующие в собственное развитие, могут воспользоваться правом на инвестиционный налоговый вычет, то есть уменьшить региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.

"Право на инвестиционный вычет предоставляется компаниям, которые находятся на территории Москвы, осуществляют свою деятельность в области обрабатывающего производства и получили статус московского инвестора первой или второй категории. На сегодняшний день статус, дающий право на льготы, присвоен двум столичным компаниям. Одна из них - производитель безалкогольных напитков и молочных продуктов "Вимм-Билль-Данн", входящий в корпорацию PepsiCo. Льготная ставка налога на прибыль для предприятия составляет 8%", - сказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.