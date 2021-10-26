Челябинский тракторный завод планирует создать индустриальный парк до конца 2021 года

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод ("ЧТЗ-Уралтрак", в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в "Ростех") начал создавать на своей территории индустриальный парк общей площадью 211,9 га, резиденты которого смогут получить льготные условия для развития производственных проектов. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель генерального директора АО "Концерн "Уралвагонзавод" по развитию инвестиционной деятельности Виталий Ключников.

"Планируется, что до конца текущего года территории ЧТЗ Министерством промышленности и торговли РФ будет присвоен статус индустриального парка. Его ключевым резидентом будет Челябинский тракторный завод. Ряд преференций позволит ЧТЗ на льготных условиях развивать свою производственную площадку, в том числе реализовать намеченную продуктовую стратегию по выпуску ориентировочно до 2025 года нового модельного ряда бульдозеров, трубоукладчиков, погрузчиков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, присутствие на территории предприятия зоны особого статуса позволит заводу значительно снизить налоговую нагрузку, получить помощь, льготы, в том числе для реализации важнейшего проекта - создания линейки отечественных бульдозеров мирового уровня на электромеханической трансмиссии для нужд строительной, нефтяной, железнодорожной отраслей и других потенциальных заказчиков. Первый такой трактор был создан ЧТЗ и представлен широкой публике в этом году.

"Это машина 10-го тягового класса "Б-11Э". Теперь мы должны создать всю линейку такой техники, включая тракторы девятого, 15-го тягового класса. Одно из главных преимуществ такой техники в том, что она может управляться дистанционно, с пульта управления, безопасно применяться там, где оператору, находящемуся в кабине, грозила бы смертельная опасность", - отметил Ключников.

Заместитель гендиректора добавил, что получение статуса индустриального парка открывает для всех его резидентов возможность проведения модернизации или реконструкции объектов инфраструктуры за счет выдачи субсидий субъектом РФ с учетом дальнейшего их возмещения.

"Это существенно повысит привлекательность площадки для размещения новых производств, в том числе стратегических партнеров ЧТЗ в сфере машиностроения", - сказал Ключников.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.