Киностудии Москвы заключили сделки на отраслевых форумах на $100 млн

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Столичные киностудии при поддержке города заключили сделки на зарубежных отраслевых форумах более чем на $100 млн за последние три года. Об этом сообщила во вторник ТАСС вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает $100 млн", - сказала она.

По итогам 2020 года на московские кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех российских предприятий в этой сфере, добавила вице-мэр.

Сергунина рассказала, что в октябре 18 московских компаний при поддержке Московского экспортного центра приняли участие в международном кинорынке аудиовизуального контента MIPCOM. В этом году он проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11-14 октября, а переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября. Среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы - производители художественных и анимационных картин, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов, а также другие проекты.

Например, "Союзмультфильм" презентовал мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation - пятую часть франшизы "Снежная Королева", а компания Cyrillica - технологию озвучивания с помощью нейроголосов. Переговоры в рамках MIPCOM еще продолжаются: онлайн-витрина кинорынка будет открыта для байеров до 30 ноября, добавила Сергунина.

Московский экспортный центр, подведомственный департаменту предпринимательства и инновационного развития города, оказывает поддержку предпринимателям и способствует продвижению их продукции на зарубежных рынках. Среди ключевых задач центра - увеличение числа столичных экспортеров и помощь в развитии их внешнеэкономической деятельности.