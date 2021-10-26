МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Индекс удовлетворенности "Почтой России" впервые вышел в положительную зону. Об этом во вторник сообщили в компании.

"В 2021 году индекс лояльности впервые в истории компании вышел в положительную зону. Среди физических лиц он вырос с -3 пунктов до +13, а среди юридических лиц с -11 до +2 год к году. Выборки для исследования составили 6012 и 2017 респондентов соответственно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что число лояльных пользователей среди физлиц в текущем году выросло до 45%, а среди бизнес-клиентов до 39%.

В "Почте России" назвали стратегической целью сокращение срока доставки до одних суток между городами-миллионниками и до трех суток между областными центрами для 80% заказов.

"Клиент находится в центре стратегии развития новых услуг и сервисов "Почты". За последние годы мы внесли значительные изменения в свои продукты, ускорили и упростили получение услуг для физических и юридических лиц. И положительная динамика в восприятии компании говорит о том, что "Почта России" развивается в правильном направлении", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента по стратегическому развитию компании Ирины Лущевской.

Проект "Удовлетворенность клиентов" в 2021 году проводился силами агентства маркетинговых и социологических исследований Маграм МР. Количественное исследование проводилось с июня по август 2021 года.