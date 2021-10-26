Уральский приборостроительный завод начнет производство нового аппарата ИВЛ в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в КРЭТ, структура Ростеха) планирует начать производство нового аппарата искусственной вентиляции легких в 2022 году, Во вторник на предприятии представили последнюю модель прибора "Авента-Вита".

"Серийное производство планируем начать уже в следующем, 2022 году. ["Авента-Вита"] - это достаточно компактный, мобильный аппарат, он выполнен по современным требованиям и является следующей ступенью развития тематики аппаратов ИВЛ на нашем предприятии", - сказал временный гендиректор предприятия Юрий Валутов.

Он отметил, что УПЗ подписал соглашение с Минпромторгом. "Движемся дальше, будем совершенствовать наш универсальный аппарат "Авента-У" и еще разрабатывать пять аппаратов ИВЛ - линейку мы называем "Мобивент". Это будут аппараты и мобильные, которые будут использовать в скорой помощи, и аппараты, которые предназначены для домашнего использования, и аппараты для больниц", - пояснил Валутов.

АО "Уральский приборостроительный завод" - одно из ведущих предприятий России по изготовлению и ремонту гироскопических приборов и оборудования авиационного назначения, применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования, разработке и серийному производству медицинской техники.