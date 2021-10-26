Bloomberg: ЕС может лишить Польшу выплат на €18 млн из-за угольной шахты "Туров"

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Европейский союз пригрозил Польше заморозкой бюджетных выплат на сумму €18 млн из-за отказа Варшавы выплачивать Евросоюзу штраф в размере €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, на прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) направила правительству Польши письмо с просьбой предоставить информацию о выплате штрафа и плане закрытия шахты. В письме также говорилось, что ЕС готов возместить эту сумму с процентами, включив ее в будущие выплаты Польше из бюджета блока. В ЕК отметили, что будут отправлять подобные запросы об оплате штрафа до тех пор, пока Польша не закроет шахту.

В свою очередь представитель правительства Польши заявил, что не считает письмо ЕК официальным уведомлением для оплаты штрафа. По данным Bloomberg, власти страны ожидают получить этот документ от ЕС в следующем месяце.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношлёнское воеводство), до тех пор пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.