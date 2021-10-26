ЕК: предложенные ЕС реформы в ответ на газовый кризис будут заметны через несколько лет

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Результаты предложенных Еврокомиссией реформ энергетических рынков Евросоюза в ответ на газовый кризис будут заметны через несколько лет, а не в ближайшие недели. Об этом заявила во вторник в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по прибытии на внеплановое заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванное для обсуждения энергетического кризиса. Ее выступление транслировала онлайн пресс-служба Совета ЕС.

"Предложенные Еврокомиссией среднесрочные меры [совместный контроль над запасами газа и возможность совместных закупок] требуют действовать уже сейчас, несмотря на то что их результаты могут проявиться только через несколько лет, а не в ближайшие недели", - заявила она.