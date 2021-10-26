"Ъ": Минцифры выделит почти 500 млн рублей на платформу для госслужащих

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минцифры объявило тендер на разработку нового автоматизированного рабочего места для госслужащих стоимостью 487,7 млн рублей. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, комплекс должен представлять собой набор коммуникационных сервисов для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.

Отмечается, что платформа рассчитана на 100 тыс. пользователей.

13 августа заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на форуме "Цифровая эволюция" сообщал, что Минцифры планирует создать платформу для госслужащих в 2022 году. Замглавы ведомства добавил, что сервис совместной удаленной работы госслужащего будет содержать в себе возможность быстрого общения, то есть корпоративный портал, мессенджер, почта. Как следует из представленной замминистра презентации, к 2022 году сервисами удаленной и совместной работы планируется обеспечить 10 федеральных органов исполнительной власти.

К 2024 году все госслужащие должны использовать "защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы на базе отечественного ПО", также следует из презентации.