Мишустин поручил упростить доступ высокотехнологичных лекарств на российский рынок

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился упростить ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот на отечественном рынке. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

"До этой же даты (до 1 февраля 2022 года - прим. ТАСС) Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок", - говорится в сообщении.