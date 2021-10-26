{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мишустин поручил упростить доступ высокотехнологичных лекарств на российский рынок

Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать этот вопрос до 1 февраля
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре)
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился упростить ввод высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот на отечественном рынке. Как сообщает во вторник пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

На эту тему

"До этой же даты (до 1 февраля 2022 года - прим. ТАСС) Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, что упростит их доступ на российский рынок", - говорится в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пересмотр страховой деятельности позволил Роскосмосу сэкономить 800 млн рублей за три года
В госкорпорации ранее сообщили, что в 2019-2020 годах, в частности, на экономию оказала влияние безаварийность пусков
Читать полностью