Мишустин поручил представить предложения по развитию сегмента лечебного питания и БАДов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по разработке программы развития сегмента лечебного питания и биологически активных добавок (БАД). Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

В кабмине отметили, что "в контексте пандемии на заседании КСИИ были затронуты вопросы медицины и здравоохранения". "Еще один вопрос схожего профиля - исследование предложения и спроса на лечебное питание и биологически активные добавки. Минздраву поручено до 1 февраля провести необходимый анализ и представить в правительство предложения по разработке программы развития этого сегмента рынка", - говорится в сообщении.