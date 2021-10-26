{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поручил представить предложения по развитию сегмента лечебного питания и БАДов

Минздраву поручили до 1 февраля провести необходимый анализ и представить в правительство предложения по разработке программы развития этого сегмента рынка

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 февраля представить предложения по разработке программы развития сегмента лечебного питания и биологически активных добавок (БАД). Как сообщает пресс-служба правительства, такое поручение дано по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

В кабмине отметили, что "в контексте пандемии на заседании КСИИ были затронуты вопросы медицины и здравоохранения". "Еще один вопрос схожего профиля - исследование предложения и спроса на лечебное питание и биологически активные добавки. Минздраву поручено до 1 февраля провести необходимый анализ и представить в правительство предложения по разработке программы развития этого сегмента рынка", - говорится в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пересмотр страховой деятельности позволил Роскосмосу сэкономить 800 млн рублей за три года
В госкорпорации ранее сообщили, что в 2019-2020 годах, в частности, на экономию оказала влияние безаварийность пусков
Читать полностью