Развитие "цифры", экологии и медицины будет в приоритетах совета по инвестициям

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Развитие цифровой и низкоуглеродной экономики, экологии и здравоохранения вошло в число приоритетов работы Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) на 2022 год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства по итогам прошедшего 18 октября заседания КСИИ под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

"Утвержден перечень приоритетных направлений работы консультативного совета на 2022 год. В их числе развитие цифровой, низкоуглеродной и наукоемкой экономики, экология, здравоохранение, потребительский рынок и другие", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития совместно с другими ведомствами поручено организовать рассмотрение предложений и рекомендаций, озвученных на заседании, и отчитаться об этом до 20 июля 2022 года. На заседании КСИИ обсуждались вопросы зеленого финансирования и энергоперехода, донастройки таможенно-тарифного регулирования, регистрации прав собственности и другие темы.

Консультативный совет действует с 1994 года. Он рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России. Сейчас в состав КСИИ входят руководители более 50 крупнейших международных компаний. Председателем консультативного совета является премьер-министр РФ. Заседания КСИИ традиционно проходят раз в год, в октябре.