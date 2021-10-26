Власти Испании выступили за реформирование рынка электроэнергии ЕС

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Испании считает необходимым реформировать функционирование рынка электроэнергии в Евросоюзе. Об этом заявила во вторник государственный секретарь по энергетике королевства Сара Аагесен Муньос по прибытии на заседание Совета ЕС по энергетике, транспорту и телекоммуникациям.

"Еврокомиссия представила уведомление 13 октября с краткосрочными и среднесрочными мерами [для ответа на рост цен на энергию], мы считаем, что этого недостаточно, нам нужно продолжать работать над более амбициозными мерами, - подчеркнула она. - Это очень важная проблема для Европы в разгар экономического восстановления, которая требует экстраординарных решений".

"Мы считаем, что необходимо пересмотреть функционирование рынка электроэнергии, рынка газа и рынка торговли выбросами, - уточнила Аагесен Муньос. - Мы видим, что рынок электроэнергии переживает рост цен из-за этой цепной реакции вокруг цен на газ, которые день за днем достигают исторического максимума". "Мы понимаем, что должны искать варианты и срочные альтернативы", - подчеркнула госсекретарь. Она заявила о необходимости установить "максимальный предел цен на газ".

"Наше предложение сегодня - это контракты на закупки [газа], которые ЕС может заключать централизованно, - добавила Аагесен Муньос. - Мы хотим избежать финансовых спекуляций в системе торговли выбросами, это то, что мы наблюдаем".

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 тыс. за тыс. куб. м и почти достигли $2 тыс. за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления.

Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.