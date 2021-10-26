FT: автопроизводители заявили ЕК о необходимости создания в Европе заводов микросхем

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Ассоциация европейских производителей автомобилей (European Automobile Manufacturers Association, ACEA) выступила за разработку "согласованной европейской инициативы" с целью скорейшего создания в Европе сети заводов по выпуску микросхем, чтобы покончить с зависимостью от их поставок из Азии. Об этом организация заявила в письме, адресованном Еврокомиссии, сообщает во вторник газета Financial Times.

"Нынешний кризис показывает, насколько уязвима цепочка поставок полупроводников и как необходимо минимизировать нашу зависимость от зарубежных рынков, особенно азиатских, для наличия этих жизненно важных компонентов", - отметил глава ACEA, председатель совета директоров BMW Оливер Ципсе. "Сейчас мы по сути сводим концы с концами, а у азиатских брендов дела сейчас идут намного лучше, потому что у них налажены отношения со своими местными поставщиками", - сказал он. "Нам бы очень сильно помогло [преодолеть дефицит микросхем] наличие локальных поставщиков", - добавил Ципсе.

Продажи автомобилей в Европе, как напоминает издание, упали в сентябре на 23% - до самого низкого уровня с 1995 года - в частности, из-за неспособности автопроизводителей удовлетворить спрос, прежде всего из-за нехватки полупроводников. Ранее сообщалось о планах строительства на европейском континенте предприятий по их выпуску, в первую очередь в Германии и Франции, и американская корпорация Intel намерена вложить в это €80 млн.

Однако для строительства и ввода в строй подобных новых заводов в Европе потребуется несколько лет, в результате чего континент будет испытывать нехватку микросхем с учетом того, что большая часть производства полупроводников переместилась в страны с более дешевой рабочей силой, констатируют в ACEA.

Согласно прогнозам экспертов, дефицит микросхем, подрывающий производство автомобилей в мире, может продлиться в 2022 году и даже в 2023 году. Он связан и с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки.