Около 80% средств господдержки, запланированных на 2021 год, довели до аграриев КБР

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии (КБР) получил более 1,7 млрд рублей господдержки из федерального и регионального бюджетов в 2021 году, что составляет около 80% от плана. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"До аграриев Кабардино-Балкарии с начала текущего года доведено из федерального бюджета 1,623 млрд рублей, что составляет 77,14% от предусмотренных на текущий год федеральных бюджетных средств. Помимо этого, из республиканского бюджета на развитие агропромышленного комплекса перечислено 0,096 млрд рублей, что составляет 82,4% от предусмотренных в республиканском бюджете на развитие отрасли средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом на развитие агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в текущем году, согласно подписанным соглашениям, планируется направить свыше 2,2 млрд рублей бюджетных средств, в том числе 2,1 млрд рублей - из федерального бюджета и 0,12 млрд рублей - из бюджета республики.