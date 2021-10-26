Пересмотр страховой деятельности позволил Роскосмосу сэкономить 800 млн рублей за три года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Роскосмос смог сэкономить 800 млн рублей федерального бюджета благодаря пересмотру процессов страховой деятельности. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников во время пленарного заседания "Марафона рационализаторов".

"Рацпланирование в налоговой сфере затратами в 20 млн рублей нам дало эффект в 7 млрд рублей ежегодно. Пересмотр процессов в страховой деятельности дает нам экономию за три года 800 млн рублей для федерального бюджета по страхованию космических рисков", - сказал Овчинников.

В начале сентября в Роскосмосе сообщили ТАСС, что госкорпорации удалось сэкономить свыше 450 млн рублей в 2019-2020 годах при страховании пусков ракет. В частности, на процесс оказала влияние безаварийность пусков.