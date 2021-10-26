Белоусов заявил, что движение рационализаторства в РФ охватит 100 тыс. человек к 2024 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует, что к 2024 г. движение рационализаторства охватит 100 тыс. человек. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании "Марафон рационализаторов" в рамках "Кубка по рационализации и производительности".

"Как я уже сказал, в позднесоветское время было 15 млн. Конечно, нам нужно сегодня воссоздать масштаб, и качество, и количество одновременно. Нам нужны лидеры, рационализаторы нового поколения. Если сегодня в движение вовлечено больше 2,5 тыс. рационализаторов, то к концу года планируется охватить 10 тыс. человек, а через три года - должно быть в 10 раз больше, то есть порядка 100 тыс. человек. То есть должно возникнуть движение", - сказал он.

Белоусов отметил, что для того, чтобы движение рационализаторов получило свое развитие, необходима соответствующая инфраструктура, которая создается в настоящее время.

"Речь идет о корпоративных центрах рационализации, это так называемые "точки кипения" Hi-Tech, которые создаются на площадках самих предприятий. Пять таких точек кипения уже открыто, еще 10 заработают до конца текущего года", - сказал первый вице-премьер РФ.

Ранее сообщалось, что первый флагманский корпоративный центр по рационализации - "Точка кипения" Hi-Tech - был запущен в 2 июля 2021 года на площадке компании "Сервис-ЮГ-ККМ" в Краснодаре. Сеть "Точек кипения" Hi-Tech на базе предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" создается Агентством развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) совместно с Минэкономразвития России при поддержке АНО "Платформа НТИ" в целях формирования плацдарма для роста производительности труда через развитие движения рационализаторов.