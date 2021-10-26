Wintershall рассчитывает на стабилизацию рынка газа в ЕС с запуском "Северного потока - 2"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ситуация с высокими ценами на газ может стабилизироваться, когда дополнительный газ сможет поступать в Европу после запуска "Северного потока - 2". Об этом сказал глава немецкой Wintershall Dea Марио Мерен в ходе телеконференции с инвесторами.

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"Конечно, как только "Северный поток - 2" будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Мерена, дополнительный газ "отчаянно нужен для достижения климатических целей". "Однако мы видим, что в первом полугодии упали поставки газа из Норвегии по сравнению с прошлым годом, поставки СПГ значительно снизились", - пояснил он. По его словам, "жизнь была бы похожа на пикник", если бы такие желания так легко воплощались.

Мерен заявил, что суровая зима в Европе может привести к дальнейшему росту цен на газ в регионе.

"Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой", - сказал он.

При этом компания пока не опасается дефицита предложения газа на рынке, добавил Мерен.