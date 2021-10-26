МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ, принятый Госдумой 19 октября и одобренный Советом Федерации 20 октября, опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1 874 млрд рублей (9,1%), из них нефтегазовые доходы ниже на 2 288,5 млрд рублей. Нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5 235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета (в 2019 году - 39,3%), а ненефтегазовые доходы - 13 483,8 млрд рублей или 72% (в 2019 году - 60,7%).

Налоговые доходы уменьшились на 1 591,8 млрд рублей (на 10,5%) и составили 13 576,1 млрд рублей (72,5% от общего объема доходов), а неналоговые доходы увеличились на 125,5 млрд рублей (на 2,5%) и составили 5 146,4 млрд рублей (27,5% от общего объема доходов). Поступление основных налоговых доходов снизилось в результате сокращения деловой активности в условиях карантина.

Расходы федерального бюджета составили 22 821,5 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. Законодательно изначально установленный объем расходов (19 665,9 млрд рублей), был увеличен на 4,2 трлн рублей. Объем резервного фонда правительства РФ был увеличен до 4,5 трлн рублей, из которых 2,8 трлн рублей направлено на решение вопросов финансового обеспечения мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации в отраслях, на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции.

Общий объем положительных изменений сводной росписи составил 11,3 трлн рублей (или почти 50% кассовых расходов). Совокупный объем расходов федерального бюджета на антикризисные меры в 2020 году оценивается в 3,5-4% ВВП.

Фактическое исполнение расходов резервного фонда правительства РФ составило менее 70% бюджетной росписи. Размер дефицита составил 3,8% ВВП. Годовая инфляция, согласно документу, составила 6,5%.