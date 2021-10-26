Чернышенко: кодекс этики ИИ повысит доверие общества к новым технологическим решениям

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) позволит повысить доверие общества к новым технологическим решениям. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.

"Развитие государственного и общественного регулирования, в том числе этического регулирования, позволит повысить доверие общества к новым технологическим решениям", - отметил Чернышенко.

Он добавил, что важная особенность ИИ-систем состоит в их масштабируемости, "поэтому нельзя допустить этические ошибки при их разработке". Вице-премьер уточнил, что системы ИИ должны быть безопасны для человека.

Чернышенко пояснил, что в последнее время стремительно увеличивается число стран, в которых общество предъявляет повышенные требования к этике ИИ. В более чем 20 странах есть утвержденные кодексы частных или государственных организаций. Он добавил, что ключевые этические принципы, характерные для всех этих документов: прозрачность и правдивость, ответственное отношение к созданию и использованию ИИ, приоритет защиты человека в развитии технологий ИИ.

О кодексе этики ИИ

Авторами кодекса этики искусственного интеллекта выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.