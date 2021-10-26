Минцифры поручило правообладателям проверить сведения о продуктах в реестрах ПО

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ поручило компаниям - правообладателям оценить корректность сведений в реестрах российского и евразийского ПО. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минцифры России проводит масштабную проверку продуктов, включенных в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Компаниям - правообладателям необходимо убедиться в корректности опубликованных в реестрах сведений", - отмечается в сообщении.

По данным Минцифры, в настоящее время выявлено уже около 900 продуктов с неактуальными данными, от более чем 650 правообладателей получена и внесена новая информация. Вместе с тем связаться со 104 правообладателями не удалось - сведения о них исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Как сообщили в министерстве, если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым компаниям - правообладателям необходимо оперативно направить соответствующую информацию.

В Минцифры сообщили, что также проверяется соответствие ПО требованиям, утвержденным постановлением правительства РФ. В частности, необходимо, чтобы сторонние компоненты ПО использовались правомерно и позволяли получить исключительное право на продукт. Суммарная доля прямого и (или) косвенного участия граждан РФ, российских организаций без преобладающего иностранного участия, субъектов РФ, муниципальных образований должна составлять более 50%.

"Мы просим всех правообладателей проверить информацию о программных продуктах, актуализировать сведения можно самостоятельно. Исключением являются данные о классе программного обеспечения и правообладателе - для их изменения потребуется направить заявку. По итогам аудита реестра Минцифры России будет инициировать исключение продуктов с неактуальными сведениями или не соответствующих требованиям", - прокомментировал замглавы Минцифры России Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.