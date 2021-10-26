Глава Управления президента РФ: кодекс этики ИИ должен оставаться открытым для доработки

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) позволит российским разработчикам уверенно выводить свои продукты на международные площадки, однако его положения должны быть открытыми для доработки, чтобы отвечать текущему этапу развития технологий. Такую точку зрения выразила начальник Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, выступая во вторник на проходящем в ТАСС международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

"Важно, что кодекс открыт для подписания не только российскими компаниями, но и иностранными, тем самым будет сохраняться баланс с точки зрения российских разработчиков искусственного интеллекта и иностранных площадок", - сказала она.

По оценке Матвеевой, "кодекс позволит российским компаниям-разработчикам достаточно уверенно и хорошо себя чувствовать в рамках различных международных площадок, уверенно выводить свои продукты на международные рынки, и продукты, которые соответствуют кодексу, будут приниматься в том числе и зарубежным сообществом".

При этом начальник управления президента РФ считает, что положения кодекса этики ИИ с течением времени "должны пересматриваться в соответствии с возможными новыми вызовами, которые будут вставать в рамках развития новых технологий".

"В перспективе этот кодекс должен быть открытым для доработки, чтобы он отвечал все время современному моменту развития технологий", - подчеркнула она.

Взаимодействие человека и технологий

Матвеева назвала сложным вопрос определения границ между искусственным интеллектом и волей человека. "В любом случае мы понимаем, что человек ответственен за те технологии, которые он разрабатывает, и несет ответственность за те результаты, которые дает работа технологии", - указала начальник управления президента РФ.

На ее взгляд, "очень важно, чтобы граждане и общество доверяли технологии". "Для этого необходимо вести достаточно широкие и открытые дискуссии с обществом, с экспертным сообществом, с научным сообществом, привлекать институты, которые касаются когнитивного развития человека, понимать, каким образом будет влиять искусственный интеллект и в перспективе, когда этой технологии станет все больше, как это будет влиять на развитие человека и социума в целом, какие будут взаимоотношения между людьми в этом новом мире", - перечислила Матвеева. По ее мнению, кодекс предусматривает гармоничное сосуществование человека и технологий.

Кодекс этики ИИ

Подписание Кодекса этики искусственного интеллекта, разработанного с учетом требований Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, стало ключевым событием нынешнего форума.

Авторы кодекса - Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Документ станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Российский кодекс будет состоять из 33 пунктов, в которых закреплены базовые принципы жизни в новой реальности, в которой человек окружен роботами.