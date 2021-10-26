Аэропорт в отдаленном селе Хабаровского края передали в федеральную собственность

ТАСС, 26 октября. Аэропорт села Чумикан, которое находится на побережье Охотского моря, передали в федеральную собственность, что позволит эффективнее использовать инфраструктуру объекта. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства Хабаровского края.

"Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО подписало соответствующий документ. Новым эксплуатантом стало Федеральное предприятие "Аэропорты Дальнего Востока", - цитируют в сообщении министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Ирину Горбачеву.

В рамках создания Единой дальневосточной авиационной компании правительство края инициировало передачу в федеральную собственность имущества, расположенного в аэропорту Чумикан и на посадочных площадках, которые находятся в управлении региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

Передача аэропорта в федеральную собственность позволит более эффективно сохранять и модернизировать аэропортовую инфраструктуру, а также улучшить техническую оснащенность.

По информации пресс-службы регионального правительства, в более эффективном управлении нуждается также аэропорт в Советской Гавани. "Профильные ведомства и региональный бизнес готовы подключаться к приведению взлетно-посадочной полосы в порядок. Эту работу надо проводить более интенсивно", - приводятся в сообщении слова главы региона Михаила Дегтярева.

До 2017 года служебно-пассажирское здание аэропорта Чумикан находилось в двухквартирном деревянном доме. В 2014 году здание признано неудовлетворяющим требованиям безопасности, и его оператор - "Аэропорты Дальнего Востока" - установил временное модульное здание контейнерного типа, которое также не соответствовало нормативным требованиям. Как пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, передача аэропортовых активов из краевой собственности в федеральную позволит привлечь дополнительные средства на улучшение авиатранспортного обслуживания жителей региона, развитие социально значимых проектов. Решить проблему позволит модернизация взлетно-посадочных полос, проведенная также на средства федерального бюджета.