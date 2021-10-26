{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко: технологии ИИ увеличивают эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз

При расчете эффективности ИИ берется во внимание пять показателей: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ), по оценке экспертов Аналитического центра при правительстве РФ и Сбера, позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит во вторник в ТАСС.

На эту тему
Облако морали: как Кодекс этики использования данных защищает потребителей
Облако морали:

"По оценке экспертов АЦ при правительстве РФ и Сбера, технологии ИИ позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. При расчете эффективности ИИ берется во внимание пять показателей: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сегодня будет представлен российский кодекс в сфере искусственного интеллекта, который определяет принципы регулирования для самого широкого круга акторов: разработчиков, ученых, потребителей, поставщиков решений.

"Данный кодекс является результатом реализации комплексной стратегии. Правительство РФ будет со свой стороны полностью поддерживать максимальное распространение и внедрение этических принципов в сфере ИИ", - пояснил Чернышенко.

Он отметил, что в декабре 2020 года президент России призвал ИИ-сообщество к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса. Глава государства отметил важность участия бизнеса и профессионального сообщества в формировании этических принципов.

О кодексе этики ИИ

Авторами российского кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ) выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
Энергетический кризис в Европе
Песков заявил, что газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из России
По словам пресс-секретаря президента, российско-молдавские контакты по поставкам газа будут продолжаться, предложенная "Газпромом" цена весьма благоприятна для Кишинева
Читать полностью