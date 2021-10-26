Чернышенко: технологии ИИ увеличивают эффективность цифровой трансформации в 6-7 раз

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ), по оценке экспертов Аналитического центра при правительстве РФ и Сбера, позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит во вторник в ТАСС.

"По оценке экспертов АЦ при правительстве РФ и Сбера, технологии ИИ позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в шесть-семь раз. При расчете эффективности ИИ берется во внимание пять показателей: скорость, качество, уровень персонализации, экономическая эффективность и объективность", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сегодня будет представлен российский кодекс в сфере искусственного интеллекта, который определяет принципы регулирования для самого широкого круга акторов: разработчиков, ученых, потребителей, поставщиков решений.

"Данный кодекс является результатом реализации комплексной стратегии. Правительство РФ будет со свой стороны полностью поддерживать максимальное распространение и внедрение этических принципов в сфере ИИ", - пояснил Чернышенко.

Он отметил, что в декабре 2020 года президент России призвал ИИ-сообщество к разработке внутреннего морально-нравственного кодекса. Глава государства отметил важность участия бизнеса и профессионального сообщества в формировании этических принципов.

О кодексе этики ИИ

Авторами российского кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ) выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.