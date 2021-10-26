В Молдавии заявили, что закупленного в Польше газа не хватит даже на день

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Закупка в Польше 1 млн куб. м газа, которого Молдавии не хватит даже на один день, не может решить энергетические проблемы страны, и попытка правительства таким образом повлиять на позицию "Газпрома" на переговорах по новому контракту выглядит несерьезно. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник депутат парламента Молдавии, бывший советник президента по экономике Олег Рейдман.

"Наша страна в год потребляет 3 млрд куб. м газа, и полученного у Польши 1 млн куб. м не хватит даже на один день. Возникшие на пороге зимы проблемы в энергетике, из-за которых было объявлено чрезвычайное положение, эта закупка не решит", - сказал Рейдман. Он заметил, что, хотя премьер Наталья Гаврилица отказалась назвать цену польского газа, сославшись на коммерческую тайну, она признала, что его стоимость в районе $1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

"Это почти в два раза больше, чем предлагает "Газпром". Убежден, что цена покупки в Польше еще выше, так как цены на европейских биржах растут и никто продавать нам газ себе в убыток, конечно, не будет. Полагаю, что, предпринимая такие шаги, наши власти вместо того, чтобы договариваться с "Газпромом", пытаются в угоду определенным кругам на Западе выставить себя в роли жертвы "энергетического шантажа" со стороны Москвы. И получить финансовую поддержку на борьбу с ним, то есть обмануть и Москву, и Запад, что, конечно, несерьезно", - отметил Рейдман, который был советником по экономике президента Владимира Воронина с 2001 по 2009 годы.

Накануне Гаврилица сообщила, что польская энергетическая компания PGNiG совместно с американско-украинской компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) выиграли тендер на поставку 1 млн куб. м газа в Молдавию. Газ будет доставлен через территорию Украины. Вместе с тем премьер отметила, что переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом" будут продолжены. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь, если молдавская сторона оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.