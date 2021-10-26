Власти Тюменской области введут меры поддержки МСП из-за потерь в локдаун

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса введут в Тюменской области для компенсации потерь, которые они понесут из-за локдауна, сообщил губернатор Александр Моор в прямом эфире с жителями региона в соцсетях во вторник.

"Мы <...> понимаем, что пострадают предприятия малого и среднего бизнеса. Я поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам на 30% для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры мы предполагаем применить на весь 2021 год, а это порядка 250 млн рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы", - рассказал Моор.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно в регионе будет приостановлена работа всех предприятий, организаций и ИП, за исключением тех, кто занят на производстве непрерывного цикла. Общепит продолжит работу в формате на вынос. В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины.