Алиев и Эрдоган ввели в действие Физулинский международный аэропорт в Карабахе

АНКАРА/БАКУ, 26 октября. /ТАСС/. Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган во вторник приняли участие в церемонии открытия Физулинского международного аэропорта в Карабахе. Прямую трансляцию вели турецкий телеканал NTV и азербайджанский государственный AzTV.

Лидеры перерезали красную ленту и осмотрели терминал воздушной гавани. Главам двух государств были вручены символические ключи от аэропорта.

Алиев встретил Эрдогана у трапа самолета у здания аэропорта. Турецкий президент прибыл в Азербайджан с однодневным рабочим визитом по приглашению Алиева. Его сопровождает ряд министров, в том числе глава Минобороны Хулуси Акар.

Кроме того, Алиев и Эрдоган примут участие в церемонии начала строительства автодороги Ахмедбейли - Горадиз - Миндживан - Агбенд и закладке фундамента "умного агропарка" в Зангилане, который будет создан при поддержке Турции.

Международный аэропорт в городе Физули, который перешел под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Карабахе осенью прошлого года, был построен всего за 8 месяцев. Его фундамент был заложен 14 января, а первый тестовый полет из воздушной гавани совершен 5 сентября.