ТПП России и Узбекистана намерены создать механизм предвыездной подготовки мигрантов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленные палаты (ТПП) России и Узбекистана планируют создать механизм предвыездной подготовки мигрантов с участием российских работодателей. Соглашение об этом подписали во вторник в Москве глава ТПП РФ Сергей Катырин, председатель ТПП Узбекистана Адрам Икрамов, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов, передает с места событий корреспондент ТАСС.

"Разработка механизма участия объединений работодателей и отдельных работодателей в предвыездной подготовке работников для обеспечения контроля ее качества", - говорится в описании направлений сотрудничества, предусмотренных соглашением. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

Как уточнили в ТПП РФ, предлагаемый механизм может включать сопровождение и контроль профессиональной подготовки и аттестации, обучение русскому языку и основам законодательства, а также подтверждение готовности кандидатов трудиться на указанных работодателем условиях.

Помимо этого, стороны договорились разработать механизм проведения видеособеседований с предоставлением возможности работникам краткой демонстрации трудовых навыков, а также сопровождать работодателей и работников в процессе организованного набора.

В числе других направлений сотрудничества - "анализ действующего миграционного и трудового законодательства, правоприменительной и судебной практики РФ и Республики Узбекистан", "мониторинг процессов трудовой миграции и организованного набора, в том числе потребностей российских работодателей в иностранных трудовых ресурсах в региональном и квалификационном разрезе", "внедрение современных цифровых технологий и информационно-технических средств в сфере трудовой миграции", "развитие кадрового потенциала специалистов в сфере трудовой миграции".