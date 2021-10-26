{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Приостановление деятельности бизнеса исключили из наказаний в проекте нового КоАП РФ

По словам уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Дениса Новака, это сделали по предложению бизнеса
© Нина Бурмистрова/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Административное приостановление деятельности бизнеса исключено из списка наказаний в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак, входящий в рабочую группу по подготовке нового КоАП.

На эту тему
Минюст представил проект нового КоАП. Разбираемся, что предлагают изменить
Минюст представил проект нового КоАП.

"Важным также является момент, что мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания как административное приостановление деятельности", - сказал он форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, это было сделано по предложению бизнеса. Однако предприниматели стали волноваться, что в таком случае на них не только будут накладывать уже в новом виде приостановку деятельности как меру обеспечения производства по делу, но и в последующем назначать штраф. В итоге было решено ввести новые основания для освобождения от наказания. "Если лицо, к которому была применена мера обеспечения производства в виде административного приостановления деятельности устранит последствия, устранит нарушения, которые являлись причиной применения этой меры и мера будет отменена, то это будет автоматически влечь освобождение от административного наказания в виде штрафа", - добавил Новак. Кроме того, это позволит сохранить и превентивную меру - в другой раз такое лицо будет считаться повторно совершившим наказание.

Теги
Россия
Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на ПО собственного производства
Глава банка Герман Греф рассказал, что "Сбер" в части технологической трансформации "движется в рамках всех своих планов"
Читать полностью