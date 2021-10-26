Приостановление деятельности бизнеса исключили из наказаний в проекте нового КоАП РФ

"Важным также является момент, что мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания как административное приостановление деятельности", - сказал он форуме Российского союза промышленников и предпринимателей.

По его словам, это было сделано по предложению бизнеса. Однако предприниматели стали волноваться, что в таком случае на них не только будут накладывать уже в новом виде приостановку деятельности как меру обеспечения производства по делу, но и в последующем назначать штраф. В итоге было решено ввести новые основания для освобождения от наказания. "Если лицо, к которому была применена мера обеспечения производства в виде административного приостановления деятельности устранит последствия, устранит нарушения, которые являлись причиной применения этой меры и мера будет отменена, то это будет автоматически влечь освобождение от административного наказания в виде штрафа", - добавил Новак. Кроме того, это позволит сохранить и превентивную меру - в другой раз такое лицо будет считаться повторно совершившим наказание.