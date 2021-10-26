Контракт с компанией по вывозу ядохимикатов из Приамурья закончится в январе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Амурской области готово заключить контракт с новой организацией, занимающейся утилизацией ядохимикатов сельскохозяйственного назначения, которые хранятся на территории региона. Конкурс будет проведен в 2022 году, если нынешний подрядчик не выполнит условия действующего документа, который заканчивается в январе, сообщил во вторник ТАСС губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ранее сообщалось, что пункты временного захоронения ядохимикатов сельскохозяйственного назначения на территории космодрома Восточный в Амурской области общим объемом 1 тыс. тонн должны быть ликвидированы в 2021 году по региональной программе "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Однако компания, которая выиграла конкурс, не может осуществить условия контракта.

"У нас есть предписание суда, что [сельхозудобрения] необходимо утилизировать. Мы в соответствии с этим решением суда предусмотрели в областном бюджете деньги (около 55 млн рублей - прим. ТАСС) и провели в рамках 44-го закона торги. Победителем стала компания, у которой есть лицензия, которая пытается вывезти [сельхозудобрения] то в Красноярск, то куда-то еще, и мы не можем оценить, насколько это предприятие незаконно проводит эти работы, оценку дадут соответствующие структуры. Мы в свою очередь, понимая, что с предприятием заключен контракт, он заканчивается, если я не ошибаюсь, в конце января [2022 года], и в том случае, если он не будет выполнен, мы с них взыщем неустойку, включим в перечень недобросовестных <…> и снова будем проводить конкурс по поиску новых подрядчиков", - сказал Орлов.

Он отметил, что 1 тыс. тонн отходов, которые стали предметом общественного резонанса, ранее хранились в Амурской области в бывшем военном ангаре с бетонными стенами и полами в 40 км от ближайшего населенного пункта. "Ежегодно в области вносится в землю 100 тыс. тонн удобрений. Сложность [этой партии] в том, что все было свалено в одну кучу - опасные и неопасные. И определить технически нельзя сколько чего, поскольку все давно спрессовалось", - добавил собеседник ТАСС.

По заверению губернатора, сжигать ядохимикаты сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области не будут. "Сами мы их утилизировать не можем - у нас компетенций для этого нет. Полигона для утилизации нет, сжигать на территории области, естественно, никто не будет. Это сразу уголовная статья", - пояснил Орлов.

Также он считает, что общественный резонанс, возникший по теме утилизации ядохимикатов с территории Амурской области, инициирован предприятиями, которые не стали победителями конкурсных торгов. "То, что касается большого общественного резонанса, то бенефициары этой истории понятны. Процедура была по торгам конкурсная, и проигравшая компания, которая не получила заказ, <…> это такая лакомая история для проигравших", - заключил Орлов.