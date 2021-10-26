Титов предложил сделать возвратными кредиты под 3% для бизнеса

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.

"Кредит [ФОТ] 3.0 - он уже показал, что он не самый эффективный, за вот этот промежуток между волнами пандемии. Конечно, хотелось бы свести этот кредит к принципам кредита [ФОТ] 2.0, который был в 2020 году, потому что главное отличие в том, что этот кредит не надо было возвращать, если ты сохранил занятость. [ФОТ] 3.0 - надо возвращать с 3% по этому кредиту, поэтому это очень ограниченная мера, которая, мне кажется, не будет пользоваться большим спросом среди предпринимателей. Нужны какие-то конкретные меры, например, кредит [ФОТ] 2.0", - сказал Титов во вторник на форуме "Защита бизнеса: государственные и общественные механизмы" в рамках Недели российского бизнеса.

Он считает, что господдержка должна оказываться не только компаниям из сегмента малого и среднего предпринимательства, но и крупным компаниям. В частности, Титов получил множество обращений от предприятий из сферы общепита.

"Есть крупные общепитовские сети, которые, мало того что не попали под новое налоговое законодательство и отмену НДС, потому что у них больше 2 млрд рублей выручки, - оказалось, что они в совершенно неравных условиях с более мелкими компаниями, хотя тоже не самыми малыми. С другой стороны, все-таки, вот эти меры поддержки должны касаться и их, потому что у них количество работников на сегодняшний день никак не меньше, чем у малого и среднего бизнеса в этой отрасли. Поэтому все-таки хотелось бы распространения мер поддержки, в частности, и субсидий на заработную плату для них", - сказал Титов.