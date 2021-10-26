Более 100 организаций подпишут кодекс этики ИИ до конца 2021 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более 100 организаций из государственного, коммерческого и научного сектора подпишут кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в ТАСС.

"Более 100 организаций из государственного, коммерческого и научного сектора подпишут кодекс до конца 2021 года", - отметил Чернышенко.

Вице-премьер также подчеркнул, что необходимо сохранять фокус на таких ценностях, как права и благополучие человека, доверие и надежность систем ИИ, их безопасность и служение человеку. Основной приоритет - защита интересов людей, добавил он.

Вице-премьер уточнил, что при разработке этого кодекса проведена большая серия экспертных обсуждений. Было привлечено свыше 500 экспертов, получено и проработано более 300 различных предложений по тексту.

Авторами российского кодекса этики искусственного интеллекта (ИИ) выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Минэкономразвития. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.