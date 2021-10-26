Госсовет КНР опубликовал программу действий по достижению пика выброса углекислого газа

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Госсовет КНР в преддверии климатической конференции в Глазго обнародовал план действий по достижению пика выброса углекислого газа к 2030 году. Этот документ опубликован во вторник на сайте ведомства.

Согласно плану, к 2025 году объем выброса углекислого газа сократится на 18% по сравнению с уровнем 2020 года, этот промежуточный результат станет прочной основой для выхода на пик выброса. К 2030 году этот показатель уменьшится на 65% по сравнению с 2005 годом. К 2030 году Китай должен достичь пика выброса диоксида углерода.

К 2025 году доля неископаемых источников энергии в структуре потребления КНР должна увеличиться до 20%, а к 2030 году - до 25%. Для достижения поставленных целей правительство будет активно способствовать внедрению в промышленности низкоуглеродных технологий.

Двухнедельная климатическая конференция начнет работу в британском Глазго 1 ноября. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Ожидается, что для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран.