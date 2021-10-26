Правительство отложило до конца года проверки виноделов по сертификации продукции

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство России отложило до конца года проверки, которые касаются соблюдения компаниями требований по классификации винодельческой продукции. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Мораторий также распространяется на привлечение бизнеса к административной ответственности и на изъятие продукции. Таким образом, если винодельческая продукция нарушает требования по классификации, до конца года она не будет изыматься из оборота, а компании не будут привлекаться к административной ответственности.

Как отмечалось ранее в пояснительной записке к документу, в связи со вступлением в силу закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" многие российские производители и импортеры столкнулись с необходимостью внесения изменений в информацию, нанесенную на этикетки, а также принятия новых деклараций о соответствии на винодельческую продукцию, что требует временных и финансовых затрат. Кроме того, в настоящее время на таможенных складах и складах временного хранения находится значительный объем винодельческой продукции, выпуск которой для внутреннего потребления невозможен в связи с ее несоответствием новой классификации, добавляется в документе.

Закон о виноградарстве и виноделии в действующей редакции предусматривает, что производители винограда могут получить субсидии только на закупку отечественного посадочного материала (а также на расходы на закладку виноградников, уход за ними, включая покупку оборудования).

Закон вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, относящиеся к винодельческой продукции, а также требования к ней. Документ предусматривает запрет на использование импортного виноматериала при производстве российского вина, то есть российским теперь может называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.