Межсезонный дизель на бирже подешевел впервые за неделю

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Биржевая цена на межсезонное дизельное топливо по территориальному европейскому индексу в ходе торгов во вторник снизилась впервые за семь торговых дней, в то время как стоимость летнего дизельного топлива вновь обновила рекордное значение. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на межсезонный дизель снизилась на 0,1%, до 53,94 тыс. рублей за тонну. Последний раз этот вид топлива дешевел на бирже 14 октября. В то же время летний дизель подорожал на 0,2%, до 52,42 тыс. рублей за тонну, обновив рекорд в третий торговый день подряд. Зимний дизель вырос в цене на 1,9%, до 57,79 тыс. рублей за тонну.

Цена бензина Аи-95 снизилась на 0,7%, до 54,21 тыс. рублей за тонну, при этом бензин Аи-92 подорожал на 0,03%, до 53,42 тыс. рублей за тонну. Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,4%, до 28,86 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали за день на 1,2%, до 40,91 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) выросла на 0,4%, до 56,77 тыс. рублей за тонну.