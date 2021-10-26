Совкомбанк снизил долю участия в СПБ бирже до 10%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Совкомбанк сократил долю владения в СПБ бирже с 12,9% до 9,99% за счет продажи части своего пакета акций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

"Совкомбанк принял решение о снижении доли участия в СПБ бирже в целях приведения своей доли участия к уровню ниже 10% для учета данного пакета акций в составе несущественных вложений", - сказали в банке.

Покупателями выступили акционеры, ключевые компании - партнеры Совкомбанка, а также УК "Совкомбанк Управление активами". При этом доля каждого покупателя незначительная.

"Данная сделка уже сегодня позволит нам эффективнее управлять капиталом, тем более в рамках планов Банка России по регулированию иммобилизационных активов. Одновременно мы дали доступ к одной из первоклассных инвестиционных идей своим акционерам, крупнейшим партнерам и клиентам. Банк не планирует в дальнейшем снижать уровень участия в бирже, а наша управляющая компания может его увеличить", - прокомментировал совладелец и первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Он добавил, что в дальнейшем банк не планирует снижать уровень участия в бирже, при этом УК банка, напротив, может его увеличить.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Основным акционером биржи является "НП РТС" с долей 17,8%.