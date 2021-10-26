Омские власти попросили 1,8 млрд руб. на терминал в аэропорту для проведения МЧМ по хоккею

НОВОСИБИРСК, 26 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области попросило у федеральных властей 1,8 млрд рублей на возведение к молодежному чемпионату мира по хоккею, который стартует в декабре 2022 года в Новосибирске и Омске, международного терминала в аэропорту Омск-Центральный. Это необходимо для увеличения пропускной способности авиаузла и приема гостей из-за рубежа, заявил во вторник губернатор Омской области Александр Бурков.

"Что касается аэропорта, здесь действительно есть проблема пропускной способности [для приема] гостей. Нам необходимо построить быстровозводимый терминал для приема международных рейсов. Там сумма приличная, 1 млрд 800 [млн] вместе с сетями и благоустройством. Это можно сделать в течение полугода", - сказал Бурков по видеосвязи на совместном заседании региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею среди юниоров.

По словам заместителя председателя правительства Омской области Татьяны Дерновой, на строительство самого терминала требуется 990 млн рублей, остальные средства будут направлены на закупку оборудования, обустройства территории и подъездных путей. Сейчас, отметила она, в омском аэропорту всего два выхода на посадку и очень тесные места ожидания посадки для пассажиров. "Аэропорт - это лицо города, очень не хотелось бы смазать впечатление об этом большом событии и самом городе", - сказала зампред.

Губернатор пояснил, что ранее власти региона планировали обойтись без постройки терминала. "У нас динамика прироста пассажиропотока выше, чем планировали. И второй момент - мы планировали выкупить часть помещений, которые пустуют и принадлежат частникам, и сделать международный зал, - рассказал губернатор. - К сожалению, мы не смогли прийти к соглашению по покупке этих помещений, поэтому возникла необходимость в строительстве терминала".

Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что этот вопрос требует проработки. "Давайте отдельно проведем разговор по этому вопросу со специалистами, посмотрим, как найти выход из этой ситуации", - сказал Кадыров, отметив, что бюджет РФ уже сформирован, все средства распределены.

Молодежный чемпионат мира по хоккею планируется провести в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.