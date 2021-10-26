Цены производителей на мясо кур в России за неделю выросли на 0,7%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Цены производителей на мясо кур в РФ за неделю увеличились на 0,7%, на живую птицу - на 2%, сообщается в материалах Минсельхоза.

"Средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей (без НДС) по Российской Федерации на 20 октября 2021 года на живую птицу составила 96,59 тыс. руб./ т (2% за неделю), на мясо кур (тушка) - 134,26 тыс. руб./т (0,7% за неделю)", - говорится в материалах министерства.

В Минсельхозе напомнили, что, по данным Росстата, в январе - августе 2021 года было произведено 4 млн 53,9 тыс. тонн мяса кур, что на 1,7% меньше показателя за аналогичный период 2020 года. В министерстве отметили, что средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 20 октября 2021 года на свиней в живом весе снизилась на 1,5%, до 120,90 тыс. руб./т, на свинину полутуши - на 1,6%, до 183,22 тыс. руб./т. По данным Росстата, производство свинины в сельхозорганизациях в январе - сентябре 2021 года увеличилось на 0,5%, до 3 млн 574,5 тыс. т.

По оперативным данным системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России, средневзвешенная цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 20 октября 2021 года на крупного рогатого скота (КРС) в живом весе снизилась на 0,3% и составила 129,1 тыс. руб./т, на говядину полутуши - выросла на 0,6%, до 265,3 тыс. руб./т (+0,6% за неделю). По данным Росстата, производство КРС в сельхозорганизациях в январе - сентябре 2021 года выросло на 4,8% и составило 775,3 тыс. т.