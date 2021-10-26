Касперская: кодекс этики позволит снять часть рисков, связанных с использованием ИИ

Об этом сообщила ТАСС президент Infowatch Наталья Касперская в кулуарах первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.

"Собственно, этот кодекс [этики ИИ], почему он подписан и почему он разрабатывался - чтобы часть этих рисков снять", - отметила она.

Касперская также считает, что все заинтересованные в разработке и эффективном использовании ИИ должны учитывать возможные риски в сфере кибербезопасности.

О кодексе

Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.

Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.