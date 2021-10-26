Касперская: кодекс этики позволит снять часть рисков, связанных с использованием ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ) даст возможность снять часть связанных с использованием ИИ рисков.
Об этом сообщила ТАСС президент Infowatch Наталья Касперская в кулуарах первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит в ТАСС.
"Собственно, этот кодекс [этики ИИ], почему он подписан и почему он разрабатывался - чтобы часть этих рисков снять", - отметила она.
Касперская также считает, что все заинтересованные в разработке и эффективном использовании ИИ должны учитывать возможные риски в сфере кибербезопасности.
О кодексе
Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.
Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.
Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.