Министры энергетики ЕС не приняли никаких конкретных мер по ответу на энергокризис

БРЮССЕЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Министры энергетики стран Евросоюза не приняли никаких конкретных мер в ответ на энергетический кризис. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон по итогам экстренного министерского заседания Совета ЕС. Пресс-конференция транслировалась онлайн.

"У нас есть четкий мандат от лидеров ЕС использовать все наши инструменты для решения кризиса. Еврокомиссия представила пакет мер, теперь мы должны продвинуть эту работу. Нам надо защищать наших потребителей и бизнес", - сказала она, не представив ни одной конкретной меры в ответ на кризис.

Еврокомиссар рассказала, что ЕК в декабре представит стратегию перехода от потребления природного газа к водороду.

Еврокомиссия пока не знает, как добиться отделения цен на электричество от цен на газ на рынке ЕС, с этим связано много рисков, сообщила Симсон. "Ряд стран - членов ЕС выступил с предложением разделить цены на электричество, производимое из возобновляемых источников энергии и с помощью газовой генерации, потенциально создав параллельный рынок. Пока полностью не ясно, как система с разными ценами в зависимости от разных источников энергии будет работать в реальности", - заявила она.