{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чернышенко надеется на регулярное проведение международного форума по ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта и другие организации подписали кодекс этики ИИ, который станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко надеется на регулярное проведение международного форума по искусственному интеллекту (ИИ). Об этом он сообщил в ходе первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в ТАСС.

На эту тему
Облако морали: как Кодекс этики использования данных защищает потребителей
Облако морали:

"Мы ожидаем регулярной деятельности. Это первый международный форум по ИИ, хочется участвовать и во втором, и в третьем, радоваться успехам, подводить некоторые итоги, вместе открыто обсуждать проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - отметил Чернышенко.

Альянс в сфере искусственного интеллекта и ряд других организаций подписали кодекс этики ИИ. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий Николаевич
Омские власти попросили 1,8 млрд руб. на терминал в аэропорту для проведения МЧМ по хоккею
По словам заместителя председателя правительства региона Татьяны Дерновой, в омском аэропорту всего два выхода на посадку и очень тесные места ожидания посадки
Читать полностью